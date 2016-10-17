Версия об убийстве Моторолы диверсантами поставлена под сомнение

Сразу после убийства командира ополчения Моторолы первые лица ДНР заявили о причастности украинских диверсантов. Однако некоторые ополченцы, а также известный блогер Анатолий Шарий с этим не согласны.

Следствие пока не установило виновных в организации теракта, однако известно, что взрывчатка была заложена на стене помещения мусоропровода рядом с лифтовой шахтой. Доступ к нему имел очень ограниченный круг лиц, дом очень хорошо охранялся после нескольких прежних попыток покушения, и любые манипуляции незнакомца с замком не могли быть незамеченными, считают люди, сомневающиеся в официальной версии. Взрыв был рассчитан по времени очень точно, именно когда Арсений Павлов (Моторола) зашел в лифт. Значит, террорист каким-то образом контролировал происходящее в подъезде, куда не мог попасть незамеченным.

«Версия про «укро-ДРГ» несостятельна. Убийство совершено некими пособниками киевской хунты, имеющими возможность маскироваться под «своих» для подготовки теракта», - уверен ополченец Андрей Алексеев. Аналогичный вывод делает и блогер Шарий в своем видео.

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