Установлена личность заказчика покушения на Моторолу

Власти ДНР выяснили, кто являлся заказчиком покушения на командира ополчения Арсения Павлова, известного под позывным Моторола.

Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Как сообщает телеканал НТВ, ссылаясь на руководство ДНР, в настоящий момент проводятся активные следственные мероприятия, которые позволят выяснить, кто является исполнителем убийства Моторолы.

"Никакой пощады вам не будет, поверьте", - подчеркнул Захарченко, который, однако, не стал называть имя предполагаемого заказчика преступления.

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