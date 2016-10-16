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В Донецке убит Герой ДНР Арсений Павлов (Моторола)

16 октября 2016, 22:24 [ «АН-онлайн» ]

В Донецке убит Герой ДНР Арсений Павлов (Моторола)
bm.img.com.ua

Арсений Павлов, один из командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, известный как Моторола, 16 октября убит в Донецке. В Министерстве обороны ДНР подтвердили гибель командира.

Стало известно, что в лифте дома, где проживал Арсений Павлов, сработало взрывное устройство, изготовленное кустарным способом. Ополченец оказался в эпицентре взрыва и получил ранения, несовместимые с жизнью, передает «Лента.ru».

Источники в Минобороны ДНР единодушно обвиняют в покушении украинских диверсантов, в республике объявлен план по их поимке.

5 сентября президент Украины Петр Порошенко пообещал найти и наказать ответственных за гибель украинского военнослужащего Игоря Брановицкого, которого, по словам Порошенко, лично застрелил Моторола.

Арсений Павлов, уроженец Коми, участвовал в боевых действиях в районе Славянска, донецкого аэропорта и Дебальцево. Командир ополченцев был удостоен георгиевского креста ДНР, ордена «За воинскую доблесть» первой степени, а также получил звание Героя ДНР.

 

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