«Убийцы Моторолы» угрожают Захарченко и Плотницкому

Следом за известным ополченцем Моторолой в Донбассе могут быть убиты глава ДНР Александр Захарченко и руководитель ЛНР Игорь Плотницкий.

В интернете опубликовано короткое видео, на котором фигурируют четверо людей в масках, вооруженные автоматами Калашникова. Один из них заявляет: только что группой в Донецке был ликвидирован Моторола. Следующими, по словам неизвестного, станут Захарченко и Плотницкий.

Напомним, ополченец Арсений Павлов, более известный как Моторола, был убит накануне в подъезде своего дома в Донецке. Власти ДНР заявили, что знают, кто причастен к этому преступлению, однако личности подозреваемых раскрывать не стали.