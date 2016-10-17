О принятии третьего пакета санкций против России сообщается сегодня на сайте украинского президента Петра Порошенко. Он подписал указ, которым ввел в действие сентябрьское решение СНБО.

Персональные санкции, введенные украинскими властями в сентябре 2015 года, решено продлить еще на год. Первоначально в "черный список" были включены российские граждане и юридические лица из России - всего 388 человек и 105 компаний. При этом не ко всем фигурантам применены одинаковые меры ограничения: одним запрещен въезд в страну, у других заморозили активы, по отношению к третьим применены и те, и другие меры воздействия.

При этом, в Западной Европе все чаще звучат призывы отказаться даже от прежних санкций, а не вводить дополнительные, даже на фоне обострения противоречий из-за действий российского контингента войск в Сирии. Зато Украина рискует остаться без скидок на российский газ в новом году.

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