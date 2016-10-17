МИД: угрозы США о новых санкциях без ответа не останутся

Новые ограничительные меры, которые США собираются наложить на Россию, вызовут ответную реакцию. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По словам Рябкова, угрозы со стороны Вашингтона негативным образом воздействуют на и без того непростые отношения между Россией и Соединенными Штатами. Американские власти предполагают, что смогут угрозами достичь нужных целей, однако Россия каждый раз доказывает, что это не так. На любое враждебное действие Москва ответит соответствующе, - подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что реакция может быть не зеркальной. Так, законопроект по выходу российской стороны из договора по плутонию также может рассматриваться как ответ на американские санкции.

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