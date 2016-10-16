Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им!

Путин принял участие в пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа и довольно лаконично ответил на один из важнейших для западных политиков вопрос об отмене российских контрсанкций.

На вопрос, готова ли Россия отменить свои контрсанкции в отношении стран Запада или хотя бы смягчить их, президент России Владимир Путин ответил коротко, заставив переводчиков замешкаться: «Фиг им!»

Затем российский лидер пояснил, что его короткий ответ очень верен, поскольку так называемые «контрсанкции» - по сути контрмеры, которые защищают российский рынок, то есть меры вынужденные. И единственная цель этих мер - стабилизаци отечественной экономики, и Запад здесь не при чем, передает russian.rt.com.