Аналитики США считают, что Запад сам виноват в плохих отношениях с Россией

"Би-би-си" опубликовало мнения ряда американских аналитиков, которые касаются сегодняшней ситуации на мировой арене. По их мнению, таких ужасных отношений Америки и России не было со времен холодной войны. Страны постоянно конфликтуют вокруг Сирии. Однако обе прекрасно осознают, что именно от них зависит урегулирование данного вопроса.

Также эксперты рассуждают о причинах, которые привели к такому положению дел. По мнению некоторых из них, в сложившейся ситуации во многом виноваты США, сообщает ria.ru. После распада Советского Союза Запад допустил ошибку, когда перестал воспринимать нашу страну как нацию, избавившуюся от коммунизма. К тому же, началось расширение НАТО и включение в ее состав прежних территорий СССР. Аналитики считают, что нежелание России смириться с вхождением в альянс Грузии и Украины вполне закономерно.

По мнению экспертов, время однополярного влияния Америки закончилось. Россия вернулась на мировую арену. Теперь странам надо договориться и обеспечить международную стабильность.