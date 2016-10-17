Минэнерго: скидки на газ для Украины не будет

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в настоящий момент нет никаких предпосылок для скидки на газ для Украины.

В Минэнерго отметили, что цена на газ по контракту "Газпрома" и "Нафтогаза" ниже той, что сложилась на европейском рынке, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее Александр Новак отмечал, что Украине сейчас недостаточно газа, который находится в подземных хранилищах, для того, чтобы нормально пережить грядущую зиму. Он полагает, что для этого следует закачать туда еще не менее 2 млрд кубометров.