Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина в данное время не располагает достаточным количеством газа в своих подземных хранилищах для грядущей зимы – ей попросту не хватит топлива.

Свое заявление Новак сделал в Индии, где проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, на переговорах был затронут и «газовый вопрос», передает «Росбалт».

Новак сообщил, что Киеву необходимо по меньшей мере еще около 2 млрд кубометров газа. Этот газ Украина должна была закачать в летний период, но не сделала этого. Российский министр считает, что нехватка газа в первую очередь ударит по его потребителям, которые вынуждены будут сокращать потребление голубого топлива, а в случае холодной зимы это великие риски.

Из всего этого Новак сделал вывод, что Украина неизбежно захочет воспользоваться тем топливом, которое идет по стране транзитом и уточнил, что Россия готова потребности Украины удовлетворить, но только в случае поступления необходимых для покупки газа денег.