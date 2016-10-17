Гиви пообещал отомстить за Моторолу всему народу Украины

Не только убийцы, но и вся Украина будет расплачиваться за смерть Моторолы, заявил командир механизированного батальона «Сомали» войск ДНР Михаил Толстых (Гиви) в интервью местному интернет-порталу NewsFront.

Командир ополченцев отметил изобретательность и бесстрашие Арсения Павлова (Моторолы), с которым они сражались бок о бок за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт. И добавил, что удар нанесён по всей ДНР, поэтому отвечать будет весь народ Украины, каждый новый захваченный город за пределами ДНР Гиви будет ровнять с землёй за друга, хотя сам – уроженец прежде украинского Иловайска.

Ранее с обещанием отомстить за гибель Моторолы выступил президент ДНР Александр Захарченко, расценивший теракт как объявление войны со стороны Порошенко. Правда, до сих пор его угрозы не воплотились в обещанных наступлениях для освобождения территории самопровозглашенной республики.

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