В ДНР объявили трехдневный траур

С сегодняшнего дня в Донецкой народной республике объявили трехдневный траур в связи с гибелью ополченца Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, который накануне был убит в Донецке.

Как сообщает сегодня "Газета.Ru", ссылаясь на Донецкое агентство новостей, в ДНР с 17 по 19 октября объявлен траур.

Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил сообщения об убийстве полковника Арсения Павлова и обвинил в его смерти Киев. Сегодня глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность заказчика убийства Моторолы, однако, имени его он не назвал.