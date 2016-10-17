Киевский министр потребовал запретить русский язык в аэропортах Украины

Сотрудникам украинских авиакомпаний в скором времени могут запретить использовать русский язык при общении с пассажирами. С соответствующим требованием выступил министр инфраструктуры «незалежной» Владимир Омелян.

Омелян считает, что отказ от русского языка на территории аэропортов – это вопрос самоуважения украинцев. По мнению чиновника, работники аэровокзалов должны пользоваться исключительно украинским и английским.

Инициатива министра соответствует требованиям кампании декоммунизации, которая началась на Украине в прошлом году. В рамках этой кампании на территории страны, в частности, переименовываются населенные пункты. Так, в июле «АН-онлайн» писали о том, что Московский проспект в Киеве стал проспектом Степана Бандеры.

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