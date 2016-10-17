Украина воспротивилась встрече британской королевы с патриархом Кириллом

Патриарх Кирилл должен встретиться с Елизаветой II во время своего визита в Великобританию. Однако это сильно возмущает Киев.

Представитель посольства Украины в королевстве Наталья Галибаренко заявила, что приглашение патриарха к Елизавете II чревато последствиями. По ее словам, это может узаконить внешнюю политику, которую проводит РФ, в глазах всего мира. Также посол назвала патриарха бывшим агентом КГБ и подчеркнула, что он поддерживает российскую агрессию, сообщает ria.ru.

Визит патриарха Кирилла связан со знаменательной датой. Исполнилось 300 лет, как русское православие присутствует на островах Британии. Патриарх освятил после реконструкции Успенский кафедральный собор – крупнейший русский храм в Лондоне. Также он отслужил литургию, на которой находился ряд высокопоставленных лиц королевства.

Кстати, британский МИД дал свой официальный ответ на критику Украины. Министерство заявило, что подобная встреча является обязанностью королевы как главы Англиканской церкви. К тому же, это необходимо для признания значимости исторических событий.