Глава Российской академии предложила заменить Толстого и Достоевского православной литературой

Место Л. Н. Толстого в школьной программе может занять православная литература. С предложением исключить роман “Война и мир” выступила Людмила Вербицкая, возглавляющая Российскую академию образования.

По ее мнению, из списка произведений для обязательного изучения в рамках уроков литературы также стоит убрать некоторые романы Достоевского, поскольку это сложные философские произведения, всю глубину которых дети не могут воспринять в силу возраста. При этом Вербицкая уверена, что православная литература необходима для изучения в юном возрасте, поскольку она закладывает основы нравственного воспитания.

Однако Вербицкая добавила, что изучение духовной литературы должно быть добровольным.

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