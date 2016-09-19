Елизавета II поблагодарила иркутскую школьницу

Школьница из города Саянска Иркутской области получила письмо с благодарностями от королевы Великобритании Елизаветы II, которую девочка поздравила с юбилеем.

Предложение написать письмо королеве поступило от учительницы английского языка. Класс выполнил задание, однако только Ксения Дудченко указала на конверте адрес - Великобритания, Лондон, Букингемский дворец. В письме школьница рассказала о себе и своем городе, а также приложила фотографии родных мест.

Спустя полгода девочка получила ответ, написанный придворной дамой Ричендой Элтон. В письме сообщалось, что королева поручила ей написать Ксении и поблагодарить за поздравления и фотографии. К письму были приложены буклеты о Букингемском дворце и самой Елизавете II.

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