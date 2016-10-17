Джулиану Ассанжу отключили интернет

В понедельник, 17 октября, стало известно, что основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу намеренно отключили интернет.

В настоящий момент Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Как сообщается на официальной страничке WikiLeaks в социальной сети Twitter, подключение к сети интернет было прервано неким государством. Уточняется, что все соответствующие меры на случай непредвиденных обстоятельств уже приняты.



Напомним, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Великобритании уже в течение четырех лет - с 2012 года.

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