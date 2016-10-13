Допрос Ассанжа был перенесен властями Эквадора

Власти Эквадора приняли решение перенести допрос Джулиана Ассанжа, который в Швеции подозревается в изнасиловании.

Допрос состоится 14 ноября текущего года по недавней просьбе самого Ассанжа. Как сообщает агентство Reuters, Джулиан Ассанж написал через посла Эквадора в Великобритании запрос, в котором изложил собственные причины, связанные с гарантией самообороны и защиты.

Напомним, в августе стало известно, что Ассанж будет допрошен в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находится последние четыре года.

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