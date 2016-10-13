WikiLeaks: Хиллари Клинтон в частных беседах дала оценку Путину

Сайт WikiLeaks опубликовал очередную порцию электронных писем руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Из документов следует, что экс-госсекретарь США дала президенту России Владимиру Путину собственную оценку. Кандидат на пост президента Штатов от Демократической партии не раз положительно высказывалась о российском лидере, передает телеканал Fox News.

В частности, в июне 2013 года Клинтон в ходе своего выступления перед правлением банка Goldman Sachs выразила надежду на возможность более тесного сотрудничества с Путиным. В этом же году летом во время встречи с руководителями консалтингового агентства Sanford Bernstein политик назвала главу РФ "очень интересным собеседником". И это лишь десятая часть положительных комментариев Хиллари Клинтон в адрес Владимира Путина.

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