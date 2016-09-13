СМИ: Клинтон могли отравить по указанию Путина

В СМИ появилась информация о том, что кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон могли отравить.

Более того, есть предположение, что за этим чудовищным действием могут стоять Путин и Трамп. Подобную идею озвучил американский судмедэксперт Беннет Омалу, который, согласно данным издания Washington Post, посоветовал штабу Клинтон провести токсикологический анализ ее крови, чтобы выявить отравление.

Изначально предположение доктора, опубликованное в социальной сети Twitter, вызвало волну скепсиса, однако Омалу не отрекся от своих слов и, более того, заявил, что не доверяет президенту РФ Владимиру Путину и конкуренту Клинтон Дональду Трампу. "С этими двумя возможно что угодно", - заключил судмедэксперт.



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