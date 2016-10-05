Клинтон не помнит своих шуток про убийство основателя WikiLeaks

Хиллари Клинтон отрицает, что высказывала предложение ликвидировать основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Соединенных Штатов, сообщили о том, что в 2010 году занимавшая тогда пост госсекретаря Клинтон на одном из совещаний в шутку предложила уничтожить Ассанжа с помощью беспилотника. Кандидат в президенты США, комментируя эту информацию, сказала, что такого своего заявления не помнит.

Стоит отметить, что Клинтон имеет серьезные основания для нелюбви к Ассанжу. Несколько месяцев назад основанный последним сайт WikiLeaks опубликовал украденную электронную переписку политика. Письма свидетельствуют о том, что «леди Вау» добилась выдвижения на пост президента США посредством махинаций.

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