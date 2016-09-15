Клинтон пообещала опубликовать подробный отчет о своем здоровье

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена в корне пресечь все слухи о своем нездоровье и пообещала представить избирателям дополнительную информацию о самочувствии.

Клинтон в утренней радиопередаче Тома Джойнера заявила, что она рада была последовать рекомендациям своего доктора и взять несколько дней отдыха. Кандидат отметила, что так делают многие. Клинтон намерена предоставить медицинскую информацию о своем здоровье, которая, по выражению Хиллари, «повышает стандарты, которым следовали другие кандидаты в президенты, включая президента Обаму».

Ранее конкурент Клинтон Дональд Трамп опубликовал результаты своего медицинского освидетельствования, по которым его здоровье признано идеальным.