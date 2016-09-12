Трамп запретил своим помощникам высказываться о здоровье Клинтон

Претендент на пост президента США Дональд Трамп внезапно решил проявить благородство и запретил представителям своей команды комментировать в негативном ключе состояние здоровья его соперницы Хиллари Клинтон.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что Клинтон внезапно почувствовала себя плохо на церемонии, посвященной жертвам атаки на башни-близнецы. Сегодня же стало известно, что политик подхватила воспаление легких.

Трамп, который до этого неоднократно заявлял о неспособности Клинтон исполнять обязанности главы государства из-за состояния здоровья, на сей раз от высказываний на эту тему отказался. Такое же указание республиканец дал своему штабу. Американские СМИ объясняют поведение Трампа тем, что он хочет таким образом продемонстрировать уважение к сопернице.