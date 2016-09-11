Клинтон упала в обморок на церемонии памяти жертв 9/11

Хиллари Клинтон потеряла сознание на сегодняшней траурной церемонии, посвященной жертвам атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Как сообщают американские СМИ, кандидат в президенты упала в обморок, когда шла к своему автомобилю. На помощь Клинтон пришли охранники, которые помогли ей сесть в салон машины.

Согласно слухам, активно циркулирующим в американском обществе, 69-летняя Клинтон серьезно больна. Медики говорят о том, что в мозгу политика нашли тромб.

О тяжелом недуге Клинтон неоднократно заявлял и ее основной соперник на предстоящих выборах, республиканец Дональд Трамп. В штабе «леди Вау» эту информацию опровергают.