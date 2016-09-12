Хиллари Клинтон не смогла приехать в Калифорнию - тяжело заболела

Бывшая госсекретарь и нынешний кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вынуждена была отменить свой визит в Калифорнию в рамках собственной предвыборной кампании.

Политик тяжело заболела - у нее диагностировали пневмонию.

Ранее предполагалось, что бывшая первая леди на два дня отправится в Калифорнию, и в рамках этой поездки состоится сбор средств на предвыборные мероприятия и выступление Клинтон с речью, посвященной экономике.

Но вчера после траурного мероприятия, посвященного памяти жертв 11 сентября, Хиллари резко стало плохо: она едва не упала, пытаясь добраться до машины, споткнулась, потеряля туфлю.