Ярош прокомментировал убийство Моторолы словами Александра Невского

Убийство известного ополченца Моторолы прокомментировал в своем Facebook бывший лидер запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет», - написал, в частности, Ярош. Авторство этой знаменитой фразы приписывается русскому князю Александру Невскому.

Арсений Павлов (Моторола) был убит в Донецке накануне. В настоящее время правоохранительные органы Донецкой народной республики занимаются розыском подозреваемых. Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о том, что лица, взявшие на себя ответственность за ликвидацию Моторолы, выложили в интернет видеообращение.