Участники встречи в Лозанне выразили заинтересованность в независимости Сирии

Все участвовавшие в переговорах в Швейцарии стороны подтвердили свою заинтересованность в сохранении территориальной целостности и независимости Сирии.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали итоги переговоров в Лозанне. Сообщается, что стороны согласились с необходимостью скорейшего прекращения боевых действий в городе Алеппо и в целом на территории Сирии. Залогом прекращения огня было названо отмежевание отрядов умеренной оппозиции от террористических группировок.

Кроме того, участники переговоров подтвердили свою приверженность сохранению целостности и независимости Сирии.

Читайте также:

Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне

См. все новости дня