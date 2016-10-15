Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне

В Лозанне 15 октября проходила многоуровневая встреча глав иностранных ведомств, которая была призвана найти пути мирного урегулирования ситуации в Сирии. Переговоры длились четыре с половиной часа.

В переговорах участвовали представители России, США, Турции, Катара, Саудовской Аравии и Ирана, передает «Росбалт». Совместного заявления по итогам встречи не планируется, так как принципиальных договоренностей достигнуто не было. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил журналистам, что собравшиеся были единодушны в стремлении начать в Сирии политический процесс.

Лавров также сказал, что есть несколько идей, которые могут воздействовать на ситуацию в Сирии, но пока они только в стадии обсуждения.

Госсекретарь США назвал завершившуюся встречу «мозговым штурмом».