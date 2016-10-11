В Минобороны заявили, что США фактически помогли террористам

Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов в рамках седьмого Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине, заявил, что террористы выиграли от нежелания Вашингтона сотрудничать с Москвой по безопасности в Сирии.

Замминистра обороны РФ выразил свое сожаление по поводу того, что договоренности на уровне глав МИД России и США от 9 сентября, достигнутые с гигантским трудом, были сорваны американской стороной, передает РИА "Новости". Антонов заметил, что американцы отказались размежевать оппозицию, сотрудничающую с антиигиловской коалицией, и помогать в разблокировании дороги "Кастелло", которая является ключевой гуманитарной "артерией" Алеппо. По мнению члена ведомства, Штаты могли просто оказаться неспособными сделать это.

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