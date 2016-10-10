Клинтон заявила, что народ Сирии испытывает мучения из-за России

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон заявила в ходе дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом, что РФ виновна в мучениях сирийского народа.

Как заявила Клинтон, мирных граждан на территории Сирии бомбит именно российская сторона. Для подкрепления своих слов, бывший госсекретарь США, напомнила о трогательной и шокирующей фотографии сирийского мальчика, которая облетела все мировые издания.

Кроме того, кандидат на президентское кресло от Демократической партии в рамках телевизионных дебатов подвергла критике запрет на въезд мусульман на территорию Штатов, хотя Трамп поддержал подобную идею.

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