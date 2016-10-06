Квалифицировать по статье «теракт» недавний поджог редакции телеканала «Интер» и возбудить уголовное дело заставил киевский суд Службу безопасности Украины. Говорить о самоподжоге больше не получится.

Ранее с осуждением нападения на редакцию выступили представители ОБСЕ и России. Однако МВД возбудило дела только по статьям «хулиганство», «умышленное уничтожение и повреждение имущества», а также «препятствование журналистской деятельности». Теперь суд удовлетворил иск телекомпании, несмотря на отсутствие на заседании представителей СБУ.

Телеканал «Интер», контролируемый «Оппозиционным блоком» в Верховной Раде, и раньше подвергался нападениям и критике со стороны радикальных группировок и политиков за якобы пророссийскую позицию. 4 сентября бывшие военнослужащие вторглись в редакцию, устроив погром и поджог. Глава МВД Арсен Аваков и некоторые другие украинские политики высказали предположение об участии самих сотрудников телеканала в инциденте в целях самопиара.

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