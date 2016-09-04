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Глава МВД Украины на днях призывал разобраться с телеканалом "Интер"

4 сентября 2016, 20:47 [ «АН-онлайн» ]

Глава МВД Украины на днях призывал разобраться с телеканалом "Интер"
facebook.com/arsen.avakov.1

За несколько дней до пожара, который случился сегодня в здании телеканала "Интер" в Киеве, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook призывал "разобраться с Интером".

Аваков считает, что у телеканала "антиукраинская, антигосударственная позиция". Он призвал СБУ отреагировать на некие "обнародованные факты", так как "пауза затянулась".

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