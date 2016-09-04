Киевская полиция задержала шесть человек в связи с пожаром в одном из зданий телеканала "Интер". Об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Вещание телеканала "Интер" продолжается, несмотря на то, что некоторые сотрудники не успели эвакуироваться во время пожара и находятся в данный момент на крыше.

Как сказал Крищенко в эфире телеканала "112. Украина", предварительно инцидент квалифицируют как "хулиганство" и "умышленное повреждение имущества".

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Щусева неизвестные лица подожгли здание, в котором располагается телеканал "Интер". К зданию прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи.

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