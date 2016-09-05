Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выразила мнение, что к поджогу здания украинского телеканала "Интер" причастны высокопоставленные лица страны, ведь до этого с места происшествия отозвали полицию.

"Вы что думаете, что вы сможете построить здесь антитезу, что это борьба с Кремлем? Нет, дорогие друзья, это унижение и уничтожение Украины", - прокомментировала Тимошенко ситуацию с поджогом офиса крупнейшего телеканала страны.

Тимошенко уверена, что к поджогу причастны высокопоставленные лица страны, иначе полиция бы за 15 минут до пожара отозвана от здания телеканала не была. Она отметила, что все это является частью хаоса, царящего на Украине.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Щусева неизвестные лица подожгли здание, в котором располагается телеканал "Интер". Киевская полиция задержала шесть человек в связи с пожаром. Об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

В результате поджога полностью сгорела студия программы "Подробности". Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, им оказывается медицинская помощь. Одна сотрудница сломала во время пожара ногу.