В Кремле прокомментировали слова Кирби о возможных атаках террористов в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова официального представителя Госдепа США Джона Кирби, который заявил, что экстремисты могут начать устраивать атаки российских городов.

Песков оценил высказывание представителя Госдепартамента как "достаточно неуклюжее". Представитель Кремля подчеркнул, что в России постоянно работают специальные службы, которые занимаются борьбой с терроризмом. "Все необходимые меры принимаются не по случаю чего-то, а на постоянной основе", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Песков отметил, что в последние дни из Вашингтона звучит достаточно неконструктивный характер риторики, - сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия сохраняет заинтересованность во взаимодействии с США как для целей реализации договоренностей, которые зафиксированы в свете документов, так и для повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии.

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