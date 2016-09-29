Госдеп попытался запугать Москву атаками экстремистов российских городов
29 сентября 2016, 07:41 [ «АН-онлайн» ]
Официальный представитель американского госдепартамента Джон Кирби в среду, 28 сентября, заявил, что в качестве последствий продолжения гражданской войны в Сирии террористические группы продолжат пользоваться безвластием для расширения своих операций.
По мнению Кирби, экстремисты могут начать устраивать акции - "удары по российским интересам, атаки российских городов".
Кирби предсказал, что российские военные будут погибать в Сирии, терять свои ресурсы, в том числе самолеты, - передает РИА Новости.
Ранее глава Пентагона Эштон Картер обвинил Россию в разжигании гражданской войны в Сирии.
Вчера состоялись телефонные переговоры между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Керри предупредил, что США могут прекратить сотрудничество с Россией по Сирии.
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