Госдеп попытался запугать Москву атаками экстремистов российских городов

Официальный представитель американского госдепартамента Джон Кирби в среду, 28 сентября, заявил, что в качестве последствий продолжения гражданской войны в Сирии террористические группы продолжат пользоваться безвластием для расширения своих операций.

По мнению Кирби, экстремисты могут начать устраивать акции - "удары по российским интересам, атаки российских городов".

Кирби предсказал, что российские военные будут погибать в Сирии, терять свои ресурсы, в том числе самолеты, - передает РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер обвинил Россию в разжигании гражданской войны в Сирии.

Вчера состоялись телефонные переговоры между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Керри предупредил, что США могут прекратить сотрудничество с Россией по Сирии.

Новости по теме "В мире"

Новости дня