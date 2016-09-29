Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Госдепа Джона Кирби о том, что при отказе России от сотрудничества с США экстремисты могут начать атаки российских городов.

"А вам не кажется, что подобное чревовещание про "трупы в мешках", "теракты в российских городах" и "потери самолётов" больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата?", - написала Мария Захарова в Facebook.

Напомним, ранее Джон Кирби заявил:"Гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти ,существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты".

Как отметила Захарова, после такого громкого заявления к американским властям появляется много вопросов, в том числе: "1. Этим (терактами, экстремизмом ) займутся "умеренные"? Те самые, которых полгода Вашингтон не может отделить от Нусры?

2. Теракты во Франции, США и других странах, обезглавливание в Сирии игиловцами людей всех национальностей - это некая другая парадигма? Возможно, очередная "параллельная реальность"?

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