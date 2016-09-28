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Захарова: Вашингтон скоро доиграется

28 сентября 2016, 22:05 [ «АН-онлайн» ]

Захарова: Вашингтон скоро доиграется

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Штаты не хотели публиковать российско-американские договоренности по Сирии, так как слишком далеко зашли в заигрывании с террористами.

США следует помнить опыт Афганистана, заявила Захарова. По ее словам, в случае невыполнения Соединенными Штатами обязательств по размежеванию оппозиции и боевиков, урегулирование в Сирии может существенно затормозиться. При этом Захарова подчеркнула, что в решении сирийского вопроса "все может получиться", если США займут конструктивную позицию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

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