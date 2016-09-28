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Бывший президент Израиля Шимон Перес после смерти стал донором

28 сентября 2016, 08:47 [ «АН-онлайн» ]

Бывший президент Израиля Шимон Перес после смерти стал донором
фото с сайта Википедия

Бывший президент Израиля Шимон Перес, скончавшийся в ночь на 28 сентября, ушел из жизни без страданий и после смерти стал донором роговицы глаз. По словам лечащего врача Шимона Переса, на донорскую трансплантацию дала согласие семья политика.

Донорский материал получат пациенты, нуждающиеся в трансплантации,- передает РИА Новости.
Шимон Перес скончался на 94-м году жизни в одном из медицинских центров в Тель-Авиве. Экс-президент Израиля две недели назад был госпитализирован после инсульта. 

Похороны бывшего президента Израиля Шимона Переса назначены на 30 сентября? - cообщает РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Шимона Переса. Израильское правительство проведет специальное заседание, чтобы почтить память экс-президента.

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