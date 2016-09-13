Экс-президента Израиля Шимона Переса ввели в искусственную кому

93-летний экс-президент Израиля был госпитализирован с инсультом. Врачи приняли решение ввести Шимона Переса в искусственную кому. Политика доставили в палату интенсивной терапии медцентра близ Тель-Авива.

По информации сайта Ynet, Шимон Перес был доставлен в больницу еще днем с жалобами на плохое самочувствие и боли. Вечером, уже когда он находился под наблюдением врачей, Перес перенес инсульт.

В начале года Шимон Перес прошел в больнице «Шиба» курс лечения после пережитого инфаркта. Он был экстренно госпитализирован 14 января с жалобами на боли в области грудной клетки.

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