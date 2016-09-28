Экс-президент Израиля Шимон Перес умер в больнице
28 сентября 2016, 07:14 [ «АН-онлайн» ]
В Израиле в ночь на среду, 28 сентября, скончался бывший президент страны Шимон Перес. Ему было 93 года.
Шимон Перес умер в одном из медицинских центров в Тель-Авиве.
О смерти экс-президента Израиля передают израильские СМИ. Его родственники пока не делали официального заявления, как ожидается, она последует в среду утром.
Перес две недели назад перенес инсульт и был госпитализирован в клинику. Врачи погрузили его в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики поначалу отмечали улучшение состояния политика и даже пытались вернуть его в сознание. Но затем состояние Шимона Переса резко ухудшилось.
Шимон Перес родился 2 августа 1923 года на территории современной Белоруссии. Он был президентом Израиля с 2007 по 2014 год, в разные годы возглавлял израильский МИД, министерство финансов.
В 1994 году Перес был удостоен Нобелевской премии мира за "усилия, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке".
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