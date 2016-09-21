"Деликатные подробности" об атаке на гуманитарную колонну ООН в сирийской провинции Алеппо, которая произошла 19 сентября, сообщил в среду, 21 сентября, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российский генерал заявил, что Минобороны РФ имеет данные объективного контроля воздушной обстановки вечером 19 сентября в период, когда якобы был нанесен авиаудар по гуманитарной колонне ООН. По словам Конашенкова, самолеты ВКС РФ не планировали и не наносили каких-либо ударов в районе населенного пункта Урум-Эль-Кубра. Он подчеркнул, что в провинции Алеппо их не было.

Представитель российского Минобороны рассказал, что в тот день в районе нахождения гумконвоя в воздухе на высоте 3600 метров находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы "Инджирлик". По словам генерала, беспилотник типа "Предатор" (Predator) летел со скоростью 200 километров в час. Он был идентифицирован системами контроля воздушной обстановки. По данным генерала, этот тип беспилотников может не только мониторить обстановку, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам. В Минобороны считают, что Запад голословно обвиняет Россию в неприцельных бомбардировках в Сирии, чтобы отвлечь внимание от наступления террористов на Алеппо.

В ночь на вторник, 20 сентября, совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН был атакован в районе Урум аль-Кубра недалеко от города Алеппо. По данным Международного комитета Красного креста, 18 грузовиков было уничтожено, погибли не менее 20 человек. Власти США обвинили в нападении российские ВКС и правительственные войска Сирии.

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