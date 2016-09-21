Лавров: ВВС Сирии не могли напасть на гумконвой

Не было никакого разгрома гуманитарной колонны сирийской авиацией, считает глава МИД России Сергей Лавров. И быть не могло, поскольку у неё не было даже технических возможностей для атаки.

Атака произошла ночью, когда самолёты сирийских ВВС не летают и не имеют возможности воевать. Российские ВКС тоже сделали заявление о своей непричастности, вопреки утверждениям США, недавно отличившихся бомбёжкой позиций войск сирийской армии.

Напомним, нападение на колонну гуманитарной помощи произошло 19 сентября севреро-западнее Алеппо, в результате чего уничтожено 18 грузовиков. Источники агентства Reuters утверждают, что в том районе всё-таки находились два российских Су-24 в это время. Прямого обвинения в адрес Москвы от Вашингтона не прозвучало, однако советник президента Обамы заявил об ответственности России в любом случае, учитывая приверженность режиму прекращения огня.

Как указало фотофактами Минобороны РФ, разгромленный гумконвой сопровождал автомобиль с крупнокалиберным миномётом, а сам источник информации об обстреле колонны связан с террористами. Так что несмотря на непричастность ВКС РФ, причина для атаки была.

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