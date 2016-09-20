Российское Министерство обороны опубликовала кадры видеонаблюдения за гумконвоем в Сирии, который подвергся нападению. С беспилотника видно, как вместе с колонной боевики перебрасывают пикап с минометом…

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал обвинения в адрес России и Сирии по обстрелу гуманитарного конвоя. Конашенков предоставил кадры, снятые беспилотников, где четко видно, как вместе с автоколонной гуманитарного груза террористы перебрасывают пикап с минометом большого калибра.

Конашенков обращает внимание, что миномет возле конечного пункта следования автоколонны «таинственно» пропадает.

Напомним, в ночь на вторник совместный конвой Красного Креста и гуманитарных организаций ООН был обстрелян в районе Урум аль-Кубре в западной части Алеппо. В результате обстрела более 20 человек погибли, а 18 из 31 грузовиков конвоя было уничтожено.