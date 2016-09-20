В Сирии войска президента САР Башара Асада при поддержке ВКС России во вторник ранним утром нанесли первые совместные удары по боевикам в Алеппо.

По информации российского Центра примирения конфликтующих сторон, в ходе наступления на юго-западе сирийской провинции Алеппо военные уничтожили четыре танка, три боевых машины машины пехоты, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра".

Войска Асада и ВКС России впервые после начала режима перемирия отразили атаку боевиков террористической организации, которые пытались в Алеппо взять под контроль участок дороги "Кастелло".

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