США отреагировали на обстрел гуманитарного конвоя ООН в Сирии

Власти США отреагировали на обстрел совместного гуманитарного конвоя ООН и сирийского отделения общества Красного Полумесяца в районе сирийской провинции Алеппо, в результате которого погибли 12 человек.

Официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что Вашингтон, возможно, пересмотрит перспективы сотрудничества с Россией по вопросу сирийского урегулирования из-за обстрела колонны гуманитарной помощи. Кирби подчеркнул, что маршрут передвижения гумконвоя был известен сирийским властям и России. По его словам, американские власти "поднимут этот вопрос напрямую с Россией". Как сказал Кирби, "учитывая вопиющее нарушение перемирия, США проведут переоценку возможности сотрудничества с Россией".

О гибели 12 человек из гумконвоя сообщили представители Сирийского центра мониторинга прав человека, базирующегося в Лондоне.

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