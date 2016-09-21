Дональд Трамп игнорирует Петра Порошенко

Миллиардер Дональд Трамп, который является кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, игнорирует предложение украинского лидера Петра Порошенко о встрече.

Как сообщили в администрации президента Украины, предложения о встрече были направлены от лица Петра Порошенко обоим кандидатам на пост президента США. Хиллари Клинтон приняла предложение политика и провела с ним встречу, а вот представители Дональда Трампа никак не отреагировали на письмо, сообщает Foreign Policy.

Интересно, что штаб миллиардера в настоящий момент никак не прокомментировал причину игнорирования приглашения украинского лидера.

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