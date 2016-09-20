Сын Дональда Трампа высказался о беженцах, мир в шоке

Сын миллиардера Дональда Трампа - кандидата на пост президента США от Республиканской партии - высказался о беженцах.

Слова сына политика вызвали в мире широкий резонанс своей неоднозначностью. Дональд Трамп-младший на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал пост, в котором сравнил сирийских беженцев с отравленными конфетами Skittles. Сын миллиардера отметил, что если бы у него была горсть конфет, и часть из них являлась отравленной, никто бы не стал брать горсть этих сладостей. Кроме того, он заявил, что следует немедленно перестать заниматься вопросами, которые не выводят США на первое место в мире.

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