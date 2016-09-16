Лагерь беженцев в Париже эвакуируют из-за чудовищных условий

Утром в пятницу, 16 сентября, парижские власти приступили к эвакуации лагеря беженцев в северной части города.

В лагере, который расположен у станции метро Жорес, проживали не менее 1,4 тысячи человек. Эвакуация под надзором полиции началась в 7.00 по местному времени. Мигрантов начали увозить на автобусах в более подходящие для жизни места, передает РИА "Новости". Власти Парижа заявили, что лагерь состоит из сотен палаток и матрасов, разбросанных по земле. Подобные условия являются неприемлемыми.

Часть беженцев, узнав о планах по эвакуации лагеря, отправилась к площади Сталинградской битвы, чтобы избежать переселения.

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