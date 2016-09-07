Меркель наконец прокомментировала ситуацию с беженцами в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 7 сентября, наконец прокомментировала ситуацию с беженцами в стране.

Политик в ходе своего выступления в бундестаге признала, что далеко не все мигранты прибывают в Германию с добрыми намерениями. Как сообщает РИА "Новости", Меркель уточнила, что терроризм - это не новая проблема, которая возникла в связи с беженцами. Канцлер заметила, что правительство ФРГ предприняло уже множество важных шагов для того, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность.

Она подчеркнула, что жители Германии имеют полное право требовать этого от властей страны.

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